In Pforzheim hat es am Freitagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Um 18.17 Uhr hatte ein besorgter Bürger gemeldet, er habe im Bereich der Landhausstraße in der Südstadt eine Person in Tarnkleidung und mit einem waffenähnlichen Gegenstand gesehen.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, mehrere Streifenwagen waren vor Ort. Auch ein Hubschrauber unterstützte den Einsatz. Gegen 20 Uhr wurde die gezielte Fahndung beendet, ohne dass die verdächtige Person ausfindig gemacht werden konnte.