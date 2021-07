Porsche-Verfahren eingestellt: Hück muss Geldauflage zahlen

Die neue Partei heißt Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel“, aber ohne ihren Gründer Uwe Hück ist sie kaum denkbar. Der Ex-Porsche-Mann hatte die Gründung der Partei angekündigt, nachdem er Ende 2020 im Streit aus der SPD ausgetreten war. Trotz der frischen Strukturen peilt die Partei bei der Wahl im September den Bundestag an. Hück wird die Landesliste in Baden-Württemberg anführen - für einen Antritt zur Wahl in anderen Bundesländern war es nach Auskunft des Bundesvorsitzenden Sebastian Haase vom Mittwoch noch zu früh. In mehreren Wahlkreisen in Pforzheim und im Stuttgarter Raum soll es hingegen Direktkandidaten geben. Die im Februar aus der Taufe gehobene Partei hat den Angaben zufolge rund 200 Mitglieder. Ziel sei es, ein „Weiter so“ in der Politik zu beenden. „Wenn wir in den Bundestag gewählt werden, werden wir für Wandel und Fortschritt kämpfen. Wenn wir da Mehrheiten bilden können, machen wir das“, so Hück. dpa/str