Heimlich fotografiert

Prager Frühling 1968: Pforzheimer sieht die russischen Panzer durch Prag rollen

Einige schöne Tage in Prag will der Pforzheimer Detlef von Seggern im August 1968 verbringen – und gerät unversehens in den Aufmarsch der sowjetischen Truppen, die das Ende des Prager Frühlings einläuten.