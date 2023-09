Safe Abortion Day für sichere Abtreibung

Beraterin von Pro Familia in Pforzheim: „Fordern Streichung des Paragraphen 218“

Am 28. September ist „Safe Abortion Day“: Weltweit wird für sichere und legale Abtreibungen protestiert. Julia Freiburg von Pro Familia in Pforzheim erklärt, was die Beratungsstellen hier machen und warum sie so wichtig für Schwangere sind.