Ausnahmezustand in der City

Proteste in Pforzheim: Der Demo-Samstag in Bildern

Proteste in Pforzheim: Die Pforzheimer City steht an diesem Samstag ganz im Zeichen von Protest und Gegenprotest. Ein Aufmarsch der rechtsextremen Partei "Die Rechte" und zwei Gegendemonstrationen sorgen für Verkehrsbehinderungen und ein rekordverdächtiges Polizeiaufgebot. Hier gibt es den Demo-Samstag in Bildern.