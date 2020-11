Kondensstreifen über Pforzheim sorgen am Mittwochnachmittag für Rästelraten. Auch vom Enzkreis aus ist die ungewöhnliche Form zu sehen.

Ist es ein Auto, ein dicker Radfahrer – oder noch etwas anderes? Am Mittwochnachmittag haben ungewöhnliche Kondensstreifen am Himmel über Pforzheim für Rätselraten gesorgt. Die Formation war auch aus dem Enzkreis zu sehen. Internetnutzer rätselten von Keltern bis Weissach, was es mit den Formen auf sich haben könnte. Zu sehen waren zwei Kreise und darüber ein großes Viereck.

In der Pressestelle der Polizei kannte man auf die Schnelle keine Erklärung – bestätigte aber nach einem Blick aus dem Fenster zumindest das Phänomen.