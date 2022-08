Räuberischer Diebstahl in einer Drogeriefiliale in Pforzheim

Am Dienstag gegen 14.20 Uhr hat in einer Drogeriefiliale in der Leopoldstraße ein Diebstahlversuch stattgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 49-jähriger Mann dabei beobachtet wie er mehrere Kosmetikartikel in seine Hosentasche steckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Ware bezahlt zu haben.

Vor dem Geschäft durch einen Ladendetektiv der Filiale darauf angesprochen, packte der 49-Jährigen den Detektiv am Hals und versuchte zu flüchten was durch den Ladendetektiv zu verhindern versucht wurde. Es kam zu einem Gerangel der beiden Männer.

Drei weitere Personen, die auf die Situation aufmerksam wurden, eilten dem Detektiv zur Hilfe. Zu viert schafften sie es den sich vehement wehrenden Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Zwei der einschreitenden Personen wurden hierbei leicht verletzt.

Den eingesetzten Beamten gelang es nur mit erheblichen Kraftaufwand den am Boden liegenden Mann zu fixieren und schlussendlich zu beruhigen. Mit dem Streifenwagen wurde er auf das Polizeirevier Pforzheim-Nord gefahren. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen räuberischem Diebstahl rechnen.