Probleme zwischen Karlsruhe und Pforzheim

Ratlose Fahrgäste: Warum tun sich Deutsche Bahn & Co so schwer mit brauchbaren Informationen?

Ein Kabelschaden sorgte für Probleme auf der Schiene zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Er bringt den Bahnunternehmen auch Kritik an ihrer Informationspolitik ein. Am Mittwoch war in der Hinsicht einiges mangelhaft – oder schlichtweg falsch.