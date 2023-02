Drei Krankenwagen und der Notarzt mussten am Donnerstagmorgen in der Schillerschule in Mühlacker anrücken. Die Polizei bestätigt mehrere Verletzte. Vieles ist noch unklar.

Schock an der Schillerschule in Mühlacker: Wie die Polizei bestätigt, wurde dort am Donnerstag in einem Klassenzimmer einer „Schule an der Schillerstraße“ ein Reizstoff freigesetzt. Es gebe mehrere Verletzte, so eine Sprecherin.

Insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler klagen nach Polizeiangaben über Atemnot, schwer verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Auch scheinen keine Lehrer betroffen zu sein.

Hintergründe noch unklar

Wer den Reizstoff versprüht hat und warum, das ist für den Moment noch unklar. Man prüfe, so ein weiterer Polizeisprecher, ob es sich um Absicht oder um ein Versehen gehandelt hat. Drei Krankenwagen, ein Notarzt und fünf Streifenwagen der Polizei sind vor Ort.

Der Unterricht wurde beendet, nicht betroffene Schüler nach Hause geschickt. Die Schulleitung wollte sich auf Anfrage nicht zu den Geschehnissen äußern.

Bereits im September gab es eine mutmaßliche Pfefferspray-Attacke an einer Schule, damals traf es die Pforzheimer Nordstadtschule. 17 Schüler und ein Lehrer wurden damals leicht verletzt.

