Von Stefan Friedrich

Unter neuer Führung wird das Restaurant Rosenrot in der Pforzheimer Nordstadt am 1. September wieder öffnen: die neuen Besitzer Jan Steinle und Karim Moussavi sowie Managerin Ines Blattner werden dabei Wert auf Qualität und regionale Produkte legen: „Wer abends auf einen Drink vorbeikommen will, soll noch etwas Gutes zu essen bekommen“, ist die Vision, die sich die neuen Besitzer auf die Fahne geschrieben haben.

Die Stammkunden wollen sie da abholen, wo sie das Rosenrot in den zurückliegenden knapp zwanzig Jahren kennen- und schätzen gelernt haben. Sukzessive wird es aber auch neue Angebote geben, Drinks beispielsweise, die man auch in guten Großstadt-Bars finden würde.

„Den Standard halten und dann ganz langsam auch ein bisschen was Außergewöhnliches dazu aufbauen“: das ist das Ziel von Ines Blattner, die unter anderem im Ausland reichlich Erfahrungen in Sachen Barbetrieb gesammelt hat und verspricht: Die Cocktail-Kultur des Rosenrot soll gepflegt werden. Cocktails, die früher schon beliebt waren, soll es auch weiterhin geben.

Vertraute Gesichter hinter der Theke

„Wir wollen aber auch ein paar neue Akzente setzen und mit einfließen lassen, was in größeren Städten en vogue ist“, ergänzt Karim Moussavi – natürlich ohne, dass sich Stammgäste davon irritiert fühlen müssen. Deshalb werden sie nicht nur bekannte Drinks im Restaurant finden, sondern auch manch vertrautes Gesicht: Das Team besteht aus langjährigen früheren Mitarbeitern und frischen Kräften. Eine spannende Mischung, findet Ines Blattner, auf die sie sich schon freut.

Wie die Vorfreude auf die Wiedereröffnung am 1. September ohnehin Tag für Tag größer wird. Es kribbelt schon, verrät Jan Steinle. „Wir freuen uns schon sehr auf die Gäste.“ Auf die Großeltern, die sich „auf ein schönes Weinchen hinsetzen“ genauso, wie auf die „Hipster, die sich die fancy Cocktails genehmigen“.

Wie sie dem Rosenrot eine eigene Note geben wollen, darüber haben sich die drei schon frühzeitig Gedanken gemacht. Dass bislang der Fokus vor allem auf Cocktails lag, sehen sie dabei als Chance: „Das Essen wurde bisher von der Pizzeria nebenan geliefert“, erklärt Moussavi. „Wir wollen jetzt unsere eigene Küche machen.“

Flammkuchen in verschiedenen Variationen sowie Salate und Pastagerichte sollen eine Alternative zu den diversen Pizzerien in der Umgebung sein und das Rosenrot damit „auf ein neues Niveau heben“. Die Karte soll aufgeräumt wirken: „Klein, aber fein“ wird sie sein, sagt Steinle. Qualität statt Quantität sollen auch hier gelten.

„Der Gast soll die Seele des Rosenrot spüren“, ergänzt Moussavi, „mehr noch, als es früher eh schon war“. Einen hohen fünfstelligen Betrag haben sie deshalb investiert, unter anderem auch in die neue Küche. Gekocht wird hier mit nachhaltig produzierten Erzeugnissen aus der Region, wie auch bei den Drinks der Fokus auf eigener Herstellung liegen soll. Einige Ideen hat Ines Blattner schon in der Hinterhand und Jan Steinle wird Weine aus seinem eigenen Gut in Keltern-Ellmendingen beisteuern.

Außenbereich soll das ganze Jahr offen bleiben

Den Standort selbst sehen die neuen Besitzer als ideal an: „Arg viel schönere Ecken in der Nordstadt gibt es nicht“, weiß Moussavi die Lage zu schätzen. Normalerweise finden bis zu 70 Menschen drinnen und weitere rund hundert Besucher draußen Platz; während Corona sind es natürlich etwas weniger. Der Außenbereich soll in diesem Jahr dauerhaft geöffnet bleiben, „damit man auch an schönen Tagen im goldenen Herbst oder an wärmeren Wintertagen draußen sitzen kann“, bemerkt Steinle.

Das sei vor allem auch als Angebot an die Gäste gedacht, die sich noch nicht in Innenräume trauen. Wie es dann auch an kalten Wintertagen draußen mollig warm bleiben kann, das tüftelt das Team gerade aus. „Wir sind an den Konzepten dran“, verrät Steinle. Heizpilze könnten eine Variante sein, auch wenn solche eigentlich nicht erlaubt sind. Der Verband für Hotellerie und Gastronomie arbeite aber bereits daran, dass in Corona-Zeiten ausnahmsweise Genehmigungen dafür erteilt werden, so Steinle. „Da muss man abwarten, wie sich die Ordnungsämter entscheiden“.

Dass Steinle und Moussavi das Rosenrot von Simon Schimmelpfennig übernehmen wollen, der eine neue Herausforderung gesucht hat, das war schon vor Corona klar: „Der Laden ist toll und sehr gefragt“, lobt Moussavi. Schimmelpfenning selbst ist froh, dass er ihn nun „in gute Hände übergeben kann“, auch wenn sich die letzten Momente in dieser Woche schon komisch anfühlen würden. „19 Jahre ist es mein Baby gewesen. Das ist eben eine lange Zeit, aber ich freue mich auch auf die neue Aufgabe.“ Schimmelpfenning wird zukünftig mit seinem „Bullibaby“ unterwegs sein, ein Volkswagen Baujahr 1977, den er zu einem Catering-Truck umbauen ließ.