Römersteg in Pforzheim wird durch Holzbrücke ersetzt

Im ersten Schritt soll der seit 2008 wegen Mängeln an den Trageseilen gesperrte Römersteg nahe der St. Maur Halle abgerissen und an gleicher Stelle neu aufgebaut werden.

Der Beschluss dazu fiel jetzt im Planungs- und Umweltausschuss einstimmig bei einer Enthaltung. Die Kosten des Projekts werden mit rund einer halben Million Euro angegeben. Der Neubau soll in Holzbauweise entstehen und breit genug sein, um nebeneinander sowohl Fußgänger als auch Radfahrer sicher über die Enz zu führen. Nach dem Abriss des alten Stegs im Jahr 2024 soll mit dem Neubau 2025 begonnen werden.

„Wir planen etwas Herausragendes an dieser Stelle“, betonte Bürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne) und spricht damit die nachhaltige Bauweise an. Muster für Holzbrücken in durchaus avantgardistischer Architektur präsentierte Harald Kuch vom Grünflächen- und Tiefbauamt. Zunächst sollen drei Büros Entwurfsplanungen zur Auswahl liefern.

Weiterentwicklung des Enzauenparks in Pforzheim: halbe Million Euro Planungskosten

Dann gelte es, Fördermittel zu beantragen, so Kuch. „Der Ersatz des Stegs ist klar und sinnvoll“, bestätigte Stadträtin Dorothea Luppold (SPD), doch die halbe Million Euro an Planungskosten inklusive Teilnahmewettbewerb bereiteten ihr Bauchschmerzen. „Immerhin sparen wir sonst nötige Sanierungskosten“, hielt Monika Descharmes (FDP) dagegen.

Die hohen Planungskosten entstehen laut Kuch durch notwendigerweise getrennte Angebote an zwei Ingenieurbüros: für den Objektplaner und für den Tragwerksplaner, die jeweils bis zu 200.000 Euro Kosten verursachten. „Wir müssen endlich einen Knopf an die Brücke machen“, beendete Schüssler die Diskussion.

Zu der gehörte zuvor noch der Hinweis, dass der benachbarte 100 Jahre alte Gärtnersteg nicht mehr standfest ist und nach dem Neubau des Römerstegs ersatzlos abgerissen werden soll. Die dort mit verlegten Versorgungsleitungen wollen die Stadtwerke zuvor in einen Düker unterhalb der Flusssohle verlegen.

Der Umwelt- und Planungsausschuss billigte weiterhin einstimmig den Bau eines neuen Eingangsbauwerks zur Erweiterung des Familienzentrums Nord der Stadtmission.

Innerhalb des Sanierungsprogramms Nordstadt sollen hier unter anderem 80 Kitaplätze für Kinder über drei Jahren entstehen und das Areal zwischen Sachsenstraße und Wittelsbacher Straße neu geordnet werden, samt einer Zufahrt zur Tiefgarage. Die Förderung gibt Reinhard Maier (Stadterneuerung und Quartiersentwicklung) mit 4,67 Millionen Euro an, den Rest der Kosten trage die Stadtmission.

Ohne weitere Diskussion billigte das Gremium bei drei Enthaltungen die schon vom Sportausschuss befürwortete Errichtung eines Bike-Parks im Stadtteil Büchenbronn. Gegen das von der CDU beantragte Vorhaben wendet sich eine Initiative von Anliegern, wegen befürchteter Lärmbelästigung.