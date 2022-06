Roller und Mofa in der Nordstadt in Pforzheim gestohlen

In der Pforzheimer Nordstadt sind ein Roller und ein Mofa entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten zwischen Donnerstag und Samstag sind in der Pforzheimer Nordstadt ein Roller und ein Mofa entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, ist derzeit unklar ob die Taten in Zusammenhang stehen.

Zunächst ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 10.30 Uhr, durch einen bislang unbekannten Täter ein, in der Rudolfstraße, verschlossen abgestellter rot-silberfarbener Roller im Wert von rund 1.000 Euro entwendet worden.

In der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 9 Uhr, wurde durch einen Unbekannten ein grün-schwarzes Mofa im Wert von 500 Euro entwendet, welches in der Bismarckstraße abgestellt war. An dem Mofa war ein Anhänger angebracht, welcher ebenfalls entwendet wurde.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer (0 72 31) 18 63 21 1 in Verbindung zu setzen.