Im Dreikampf an der Tabellenspitze konnte GU-Türk. SV Pforzheim in der Vorsaison nicht ganz mithalten. Doch das Gökce-Team hat sich wieder viel vorgenommen.

Schon gleich zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Landesliga am Sonntag (15 Uhr) steht ein Derby im Spielplan – der FC Ispringen tritt beim Rückkehrer TuS Bilfingen an.

Wie sieht es bei der Liga-Konkurrenz aus dem Raum Pforzheim aus? Wie schätzen die Teams ihre Chancen vor der neuen Runde ein?

GU-Türkischer SV Pforzheim

Trainer Gökhan Gökce will eine ähnlich gute Rolle spielen wie zuletzt, obwohl er die Landesliga diese Jahr stärker einschätzt. Salman Can Torun ging zurück zum VfB Bretten, Emre Bozdag zog es zum SV Langensteinbach. Dafür hat Gökce einen starken Neuzugang mit dem Bruchsaler Kadir Sefa Bulut (früher SV Huchenfeld), zudem baut er auf den Wintertransfer Alex Jawo.

Bei der ersten Bewährungsprobe im Pokal gegen den 1. CfR Pforzheim hat man Kampfgeist gezeigt und beim 2:4 den Oberligisten in die Verlängerung gezwungen. Mit dem FV Neuthard kommt ein Aufsteiger, gegen den man drei Punkte holen müsste.

FC Nöttingen II

Nach vielen Jahren beim FC Birkenfeld tritt Bruno Martins – unterstützt von Mirnes Tubic – sein Traineramt beim FC Nöttingen II an. „Die neue Aufgabe wird spannend, weil ich viele gute Fußballer habe, die den nächsten Schritt machen wollen und die Oberliga im Blickfeld haben“, sagt Martins.

Von den A-Junioren haben es David Benz, Simon Vögele, Benny Bauer, Chris Diamalembe und Giuseppe Marrix in sein Team geschafft. Extern wurden Fabian Ruoff (FC Kieselbronn), Samet Aksöz (FV Niefern), Chris Keller (TSV Lomersheim) und Jonas Kröner (SV Büchenbronn) verpflichtet.

Alex Hoffmann und Manuel Niesner stehen jetzt im Oberligakader. Der erste Gegner, Verbandsligaabsteiger SV Langensteinbach, ist in guter Form.

SV Huchenfeld

Seine Qualitäten hatte der SV Huchenfeld zuletzt vor allem in der Offensive – das dokumentieren die 94 Treffer in der Vorsaison. Allerdings kassierte die Truppe von Trainer Heiko Magin auch 68 Gegentreffer.

Dieser Trend scheint sich auch in der neuen Runde fortzusetzen, denn in der zweiten Pokalrunde unterlag man dem 1. FC Bruchsal 3:5, nachdem man zuvor in Stettfeld mit 3:0 gewonnen hatte.

Neu sind Denis Korzuch (FSV Buckenberg), Emre Yunuz (Fatihspor), Martin Schlagenthweith (Wimsheim), Silas Kusterer (Hamberg), Anic Norick (FC Birkenfeld), Manuel Pajzer (SV Kickers) und Pascal Petlach (FC Birkenfeld). Verlassen haben den Verein Tunahan Bozkaya (Fatihspor), Jasko Delic (GU) und Kevin Rock (MTV Stuttgart). Zum Auftakt gastiert der VfB Knielingen beim SVH.

SV Kickers Pforzheim

Im zweiten Anlauf hat Spielertrainer Timo Fuhrmann den Sprung in die Landesliga geschafft und will dort seinen Weg „Verjüngung der Mannschaft“ auch mit eigenen Nachwuchsspielern wie Tim Eier oder Moritz Geisel fortsetzen.

Dazu kommen Paulino de Tulio und Jannis Lo Manto (CfR-A-Junioren) und Sascha Mörgenthaler (zuletzt TSV Grunbach).

Freilich muss er Top-Torjäger Barkin Saytas ersetzen, der zum SV Langensteinbach wechselte. Nach Wilferdingen zog es Franceso Grifo, Michael Doru und Carmen Corbisiero. In der ersten Runde des Pokals ist man gegen den FC Kirrlach mit 2:3 ausgeschieden. Den Rundenauftakt beim ATSV Mutschelbach II will man auf keinen Fall verlieren.

TuS Bilfingen

Mit dem sofortigen Wiederaufstieg hat Spielertrainer Leutrim Neziraj den ersten Erfolg in der noch jungen Karriere als Coach feiern dürfen. Nach dem 3:2 in Weingarten schaffte man auch die erste Pokalhürde, schied dann mit 1:4 gegen den VfB Bretten aus.

Das Team bleibt weitgehend zusammen, mit Eren Altuntas vom FC Fatihspor hat man neben Kapitän Levent Cumur, der mit 29 Einschüssen Platz drei der Torjägerrangliste belegte, einen dynamischen Stürmer geholt. Auch Besart Krasniqi und Nico Milisovic kommen zurück.

Vom Verbandsligisten Neckarsulm stößt Ioan Arnau zum TuS. Neziraj freut sich vor allem auf Derbys wie am Sonntag gegen den FC Ispringen.

FC Ersingen

Die ersten drei Pflichtspiele haben bereits die Handschrift des neuen Spielertrainers Timo Brenner gezeigt, denn in der BFV-Pokalrunde setzte man sich gegen den Landesliga-Favoriten FC Östringen durch und warf auch den Oberliga-Vertreter ATSV Mutschelbach aus dem Rennen.

Eine weitere Überraschung blieb dem ehemaligen Nöttinger aber verwehrt, denn Verbandsligist SV Spielberg gewann 2:1 nach Verlängerung. „Wir sind auf einem guten Weg, alle ziehen an einem Strang, das stimmt mich positiv“, so Brenner. Mit der SG Stupferich erwartet er einen motivierten Neuling.

FC Ispringen

In der vergangenen Saison hatte Spielertrainer Michael Cycon viel Verletzungspech, zur neuen Runde sind alle einsatzfähig. Als Neuzugänge kann er unter anderem Roman Hajeck vom 1. FC Bruchsal begrüßen, dazu die Bauschlotter Timo Martig und Pascal Bühler.

Verlassen haben den Verein Tommy Sokoli und Tim Schrade (beide Kieselbronn), Ahmed Mamut (GU) und Lucca Grau (Wurmberg). In der zweiten Runde des BFV-Pokals kam das Aus gegen Ligakonkurrent SV Langensteinbach.

Seither hat man fleißig weiter trainiert und fährt voller Hoffnung zum Wiederaufsteiger TuS Bilfingen, um dort mindestens ein Remis zu holen.