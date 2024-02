Am Wochenende müssen sich Autofahrer auf den Autobahnen in Geduld üben. Besonders viel Zeit müssen sie laut ADAC unter anderem bei Pforzheim einplanen.

Zum Ferienende ist an diesem Wochenende mit Staus auf den Autobahnen in Baden-Württemberg zu rechnen.

In Geduld müssen sich die Autofahrer üben, weil viele aus dem Kurzurlaub zurückkommen. Insgesamt dürften die Strecken aus den Skigebieten deutlich stärker belastet sein, als die Fahrtrichtung nach Süden, wie der ADAC Württemberg in Stuttgart mitteilte.

A5 Richtung Karlsruhe von Wintersport-Rückreisen betroffen

Stärker als üblich werde durch die Rückkehrer aus den Wintersportgebieten die Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe betroffen sein, so der Verkehrsclub. Auch am Albabstieg, dem Drackensteiner Hang auf der Autobahn A8, rechnet er mit zahlreichen Störungen durch den Reiseverkehr.

Staugefährdete Strecken in Baden-Württemberg an diesem Wochenende sind der Prognose zufolge gleichfalls die Autobahn A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg und auch die Autobahn A81 Singen – Stuttgart. Bei den Baustellen bleibe der Bereich bei Pforzheim auf der Autobahn A8 (Pforzheim-Nord bis Pforzheim-Süd) das größte Nadelöhr im Südwesten.

Vollsperrung auf der A81 und Bahnstreik in Frankreich

Wegen des Abrisses einer alten Autobahnbrücke wird zudem die Autobahn A81 am Wochenende zwischen den beiden Ausfahrten Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Dies teilte die Projektmanagementgesellschaft Deges mit, die den sechsspurigen Ausbau der Autobahn plant und koordiniert.

Die Sperrung beginnt am Freitag (22.00 Uhr) und dauert voraussichtlich bis Montag (5.00 Uhr). Die Bagger müssen die alte Brücke entfernen, nachdem das neue Bauwerk bereits im Dezember in Betrieb gegangen ist. Der Verkehr wird umgeleitet.

Am Freitag und Samstag sorgt ein Bahnstreik in Frankreich für Behinderungen. Er erschwert auch Zugreisen von und nach Deutschland. Es werden wohl zahlreiche ICE- und TGV-Verbindungen zwischen Paris und Stuttgart, München und Frankfurt ausfallen.