Abtransport nicht möglich

Russische Panzerabwehrrakete in Pforzheim: Blindgänger vor Ort gezündet

Ein Spaziergänger hat am Sonntagnachmittag am Davosweg beim Kupferhammer in Pforzheim eine alte sowjetische Panzerabwehrrakete aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bei der Sprengung herrschte Volksfeststimmung.