Sachverständiger empfiehlt im Pforzheimer Brandstifter-Prozess Unterbringung in geschlossener Psychiatrie

Für im wahrsten Sinn des Wortes „heiße Autos“ soll der beschuldigte 25-Jährige Ende vergangenen Jahres in Pforzheim und drei Enzkreisgemeinden gesorgt haben. 15 Wagen, teils hochpreisige Fahrzeuge, wie Porsche, BMW oder Geländewagen waren am 26. November, am 1., 2. und 3. Dezember in Flammen aufgegangen.