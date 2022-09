Die Pforzheimer Theaterschauspielerin Johanna Serenity Miller spielt am Sonntag neben Felix Klare und Richy Müller im „Tatort“ „Der Mörder in mir“ mit.

Das Pforzheimer Theaterpublikum kennt die Schauspielerin Johanna Serenity Miller bereits von mehreren Produktionen der vergangenen Spielzeit. Am kommenden Sonntag, 18. September, ist die gebürtige Heidelbergerin mit deutscher und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft auch im Fernsehen zu erleben: Sie spielt im „Tatort“ mit.

In dem vom Südwestrundfunk produzierten Film „Der Mörder in mir“ spielt Johanna Serenity Miller an der Seite von Richy Müller und Felix Klare (als Kriminalhauptkommissare Lannert und Bootz) die Assistentin eines Tatverdächtigen. Der Krimi läuft um 20.15 Uhr im Ersten.

Aktuell probt die Schauspielerin Jahrgang 1989 am Stadttheater für ihre Rollen im Schauspiel „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (Premiere am 30. September). Es ist ihre zweite Spielzeit am Waisenhausplatz.

In der vergangenen Saison wirkte Miller in „Der Trafikant“ mit. In dem Stück nach Robert Seethalers Roman spielte sie die junge Böhmin Anezka. Weitere Rollen hatte sie in der Produktion „Dancer in the Dark“ nach Lars Triers gleichnamigem Film und in „Shakespeare in Love“.

Pforzheimer Schauspielerin Johanna Serenity Miller hatte schon mehrere Fernsehauftritte

Miller absolvierte von 2014 bis 2018 ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Danach war sie an den Staatstheatern Darmstadt und Kassel beschäftigt.

Außerdem wirkte sie in mehreren Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter in den TV-Serien „Der Staatsanwalt“ und „Schloss Einstein“ sowie in dem Film „Anxiety“.