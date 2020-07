Schiedsrichter als Bademeister: Jörg Augenstein setzt jetzt die Corona-Regeln im Wartbergbad durch

Es geht mir darum, zu helfen und der Stadt etwas zurückzugeben, gerade auch in der aktuellen Corona-Zeit. Es ist ja bekannt, dass wir hier in Pforzheim einen Engpass beim Bäderpersonal haben. Und da in meinem Kerngeschäft wegen Corona gerade viel Zeit übrig bleibt, lag es für mich nahe abzuklären, wie ich hier unterstützen kann. In diesem Sommer, da ja viele Menschen nicht in die Ferien fahren wollen oder können, ist es umso wichtiger, dass das Freibad mit ausreichend Personal verlässlich betrieben werden kann.