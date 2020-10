I hätt do mol a Frog

Schlaflos in Pforzheim: Anwohner ärgern sich über lärmende Autofahrer

Laute Musik, aufheulende Motoren. Zum Heulen zumute ist da manch einem Anwohner der Schulze-Delitzsch-Straße und der Nebeniusstraße, der von solchem Lärm aus dem Schlaf geschreckt wird. Der BNN-Leser Brian Garner hat sich mit diesem Themenvorschlag unter der Rubrik „I hätt do mol a Frog“ an die Redaktion gewendet. Was könnte gegen den Lärm helfen?