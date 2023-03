Schüler der Karl-Friedrich-Schule in Eutingen entdecken ihre Traumberufe

„Wenn die Kinder Ziele haben, dann lernen Sie engagierter, weil sie motivierter sind“, sagt Verda Kaya-Akbayir, Lehrerin der Klasse 4c an der Karl-Friedrich-Schule in Eutingen. In diesem Sinne nennen sie sich „Superheldenklasse“, vielleicht auch, weil sie sich schon in jungen Jahren mit verschiedenen Traumberufen auseinandersetzen.

„Wir hatten schon die Polizei dabei, Schauspieler für Kino und Theater, Einzel- und Industriehandelskaufleute, Apotheker und Architekten“, erzählt sie.

Mit vielen dieser Traumberufe haben sich die Viertklässler bereits intensiver befasst, haben selbstständig recherchiert, welche Voraussetzungen man für eine Ausbildung mitbringen muss oder welche Verdienstmöglichkeiten es gibt.

Beim Einzelhandelskaufmann beispielsweise haben sie herausgefunden, dass ein Auszubildender zwischen 750 und 1.150 Euro verdient und dass in der Regel vierzig Stunden in der Woche gearbeitet werden muss, je nach Dienstplan auch mal in Früh- oder Spätschichten eingeteilt.

Ein Schauspieler braucht Kostüme und Requisite und kann Preise gewinnen; ein Polizist sollte am Tag der Einstellung mindestens 16 Jahre alt sein und ist quasi 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche in Einsatzbereitschaft.

All diese Informationen haben die Schüler fein säuberlich aufgeschrieben und daraus auch Referate entwickelt, die sie vor Schülern der achten Klassenstufe halten durften. „Sie haben sich tipptopp vorbereitet“, versichert Kaya-Akbayir. „Das lief sehr gut.“ Doch dabei wollen sie es nicht belassen.

In Beruf schlüpfen

„Für die Kinder ist das eben nicht nur Theorie“, sagt sie; sie sollen auch ganz praxisnah ihre Erfahrungen machen, indem sie gewissermaßen in einen anderen ihrer Traumberufe schlüpfen, den des Journalisten nämlich, der Interviews mit verschiedenen Gästen führt.

In diesem Sinne haben sie am Montagmorgen Engin Devekiran eingeladen, Leadsänger der Newcomerband Engin, der ihnen eine Schulstunde lang Rede und Antwort stand. Wieso er Musiker geworden ist, will einer der Schüler von ihm wissen. „Ich habe mein Leben lang schon immer sehr gerne Musik gemacht“, erzählt er.

Schon mit sechs Jahren habe er angefangen, Gitarre zu spielen. Während seines Psychologiestudiums „habe ich dann gemerkt, dass ich viel lieber Songs schreibe“. Die Schüler hören aufmerksam zu und fragen nach, etwa zu den Verdienstmöglichkeiten oder zu Arbeitszeiten.

„Meistens zehn Stunden am Tag“, verrät Devekiran, der zu Hause in Mannheim ein Musikzimmer hat. Manchmal steht er aber auch in Berlin oder in Istanbul im Studio. „Im Endeffekt kann ich von überall aus arbeiten.“

Lang wird der Tag vor allem dann, wenn seine Band einen Auftritt hat. „Das geht dann schon mal 15 oder 16 Stunden“, bemerkt der Sänger. Sie müssen zum Auftrittsort fahren, mittags den Soundcheck machen und nach dem Auftritt wieder abbauen. Trotzdem ist es ein Traumberuf, einer der wenigen, für den es nicht zwingend eine Ausbildung braucht. „Man kann auch so Musik machen“, verrät Devekiran. „Einfach mal ans Keyboard setzen und anfangen zu singen. Das ist dann schon Musik.“