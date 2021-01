Am frühen Samstagmorgen wurde der Pforzheimer Polizei ein Brand in der Börthstraße gemeldet. Dort brannte ein Schuppen auf dem Gelände der Arlingerschule und wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Brandursache ist noch unklar, daher sucht die Polizei nach Zeugen.

An einem weiteren Schuppen war glimmendes Papier feststellbar, dieses Gebäudeteil geriet jedoch nicht weiter in Brand. Der Schaden an beiden Schuppen beläuft sich nach erster Schätzung auf circa 16.000 Euro, Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur Brandursache wurden nun die Ermittlungen aufgenommen.