Bei vielen Autofahrern dürfte sich die Freude in Grenzen halten über die Rückkehr der Blitzersäule an der Kreuzung Goethe-/Zerrennerstraße in der Pforzheimer City. Doch wie viel Bußgeld nimmt die Stadt eigentlich durch die Blitzer ein?

Schwarz und fast elegant ragt sie in die Höhe: Umringt von zwei zarten Bäumchen steht die neue Blitzersäule in der . Die nächsten Tage wird zu schnelles Fahren noch nicht mit einem Knöllchen und womöglich einem Punkteeintrag in Flensburg bestraft. Denn scharf gestellt wird das Tempomessgerät voraussichtlich erst Anfang kommender Woche, wie die Verwaltung auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt. Und dann ist es für Raser wieder vorbei mit ungebremster Sorglosigkeit in diesem Bereich der Stadt.

Der Geschwindigkeitsmesser an dieser neuralgischen Stelle im innerstädtischen Verkehr fehlte seit vergangenem Sommer. Im Juli war eine alkoholisierte Autofahrerin in den Blitzer gekracht und hatte dabei einen Schaden von rund 33.000 Euro verursacht.