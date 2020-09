Schwerer Motorradunfall in Baiersbronn

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilt, hat sich am gestrigen Samstag in Baiersbronn gegen 11.40 Uhr ein schwerer Motorradunfall ereignet. In einer Rechtskurve der L350 von Besenfeld Richtung Murgtal kurz vor Huzenbach kam der 18-jährige Lenker einer Kawasaki, der mit nicht angepasster, überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, bergabwärts auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Mercedes-Kleinbus eines 38-jährigen Geschädigten.

Der Krad-Lenker wurde dabei von seinem Krad abgeworfen und sieben Meter über die Fahrbahn und anschließend über die Leitplanke geschleudert, wo er im Bankett liegen blieb.

Er wurde hierbei schwer verletzt, wobei die zwischenzeitlich angenommene Lebensgefahr nicht mehr besteht. Im Kleinbus wurde niemand verletzt.