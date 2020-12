Drei verletzte Personen, zwei Autos mit Totalschaden und 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim ereignet hat. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei gegen 16.55 Uhr auf der Karlsruher Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Straße „Kurze Steig“ bog der 22-Jährige nach links ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Er stößt mit einem entgegenkommenden Honda zusammen. Dabei wurden der 28-jährige Fahrer des Hondas und seine 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 22-jährige Unfallverursacher trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Der Audi-Fahrer und die Beifahrerin des Hondas mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeugen wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.