Am Donnerstagmorgen

Am Donnerstagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der K4581 zwischen Schömberg-Langenbrand und Neuenbürg-Waldrennach im Landkreis Calw. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, so das Polizeipräsidium Pforzheim in einer ersten Meldung.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Die Straße derzeit gesperrt.

Weitere Informationen folgen. Dieser Beitrag wird aktualisiert. (Stand: 26.11.2020, 6.40 Uhr)