Sichtverhältnisse sind entscheidend

Seit Monaten gilt Tempo 80: Wird Gefahrenstelle auf der A8 jetzt beseitigt?

Ein Ende des Tempolimits auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart bei der Wilferdinger Senke ist in Sicht. Die Reparaturarbeiten sollen noch am Mittwochabend beginnen.