Es gibt Menschen, die gerne große Töne spucken. Die prahlen mit all dem, was sie erreicht haben. Die abheben, weil ihnen Massen in den sozialen Netzwerken folgen, oder weil sie beispielsweise vor bis zu 18.000 Menschen auf einer Bühne standen – und das über ein Jahr hinweg immer und immer wieder.

Camillo Lauricella tat letzteres, knapp 70.000 Personen folgen ihm alleine auf Instagram. Doch er gehört zu denjenigen, die bescheiden geblieben sind, ja beinahe ein wenig schüchtern. „Reden ist nicht so meine große Stärke“, sagt er, während ein Hauch Verlegenheit in seinem Lachen mitschwingt.

Er drängt sich nicht in den Mittelpunkt – und den großen Geschichtenerzähler zu mimen, das scheint ihm tatsächlich fern zu liegen. Dabei ist die große Show seit Jahren fester Bestandteil von Lauricellas Leben. Aber eben nur beruflich.