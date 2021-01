Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Böllerverbot im öffentlichen Raum: Die Menschen zwischen Pforzheim, Bruchsal und Stutensee haben die Silvesternacht deutlich ruhiger verbracht als sonst üblich. Am Abend wurde nur vereinzelt geböllert.

Um Mitternacht gab es örtlich dann aber doch überraschend viel Feuerwerk. In Pforzheim erhellte zudem eine Drohnen-LED-Show des Vereins „Pforzheim mitgestalten“ den Himmel.

Die Menschen hielten sich überwiegend an die geltenden Corona-Regeln. Spätestens nach einer halben Stunde Feuerwerk auf dem eigenen Grundstück war in der Regel alles vorbei. Auf einen weitestgehend ruhigen und friedlichen Jahreswechsel blickt folglich das Polizeipräsidium Pforzheim zurück. Die in der Silvesternacht zahlenmäßig verstärkten Polizeikräfte hatten im gesamten Dienstbezirk knapp 200 Einsätze zu bewältigen.