So ist das Programm bei der Barparade in Pforzheim

Es soll die „größte Clubmeile Deutschlands“ werden: An diesem Samstag, 4. Mai, lädt die Barparade Nachtschwärmer nach Pforzheim ein. Los geht es um 22 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde früher.

An 24 Standorten rund um den Schlossberg prallen unterschiedlichste Musikstile aufeinander, versprechen die Macher der Barparade und kündigen einige besondere Gäste an.

Noah Becker kommt als DJ nach Pforzheim

Allen vorneweg fällt da der Name Noah Becker, Sprössling von Tennisstar Boris Becker. Mittlerweile macht er unter anderem als DJ Karriere und kommt für die Barparade aus den USA angeflogen. Wer ihn am Mischpult erleben will, wird in der Comobar fündig.

Weitere bekannte Namen sind der zweifache deutsche Fußballmeister Patrick Owomoyela, Fußballweltmeister Roman Weidenfeller und Sky-Moderator Riccardo Basile, die gemeinsam die Meile unsicher machen werden. Und es werden noch mehr „Special Guests“ angekündigt.

Offizieller Barparadesong: „Nie mehr Adios“

Vor dem offiziellen Beginn der Barparade gibt es ab 20 Uhr ein „Warm Up“ im Riva – und das klingt nach Sonnenschein und Urlaub: Daniel Muñoz präsentiert den offiziellen Barparade Song 2024: „Nie mehr Adios“. Danach stehen Urban Grooves mit DJ Shaw-D auf dem Programm.

In der Müssle Café Bar gibt es ein „Best of Mallorca“ von Team T.A.S.H., die beiden DJs kommen aus Pforzheim. Pop- und Rockcover erwarten die Besucherinnen und Besucher im Chillers mit Cover Up. Ebenfalls auf Cover setzt die Pforzheimer Band 6th Element, die im Irish Pub auftritt. Und auch The Gently Tunes geben Pop- und Rockcover zum Besten, im Porter House Inn.

Feiern wie früher können Nachtschwärmer im Pop-up-Club der Comobar mit Phil Torres. Im Mokka wird das Beste aus den 80ern angekündigt, präsentiert von Gambit. Musik der 80er und 90er Jahre gibt es in der Apotheke mit Maikl, die 90er und 2000er stehen beim SWR3 goesclubbing im Salt & Pepper im Mittelpunkt.

Hiphop, Techno, Reggae: Die Musik ist vielfältig

Auf Zeitreise geht es mit den All Time Hits im Journal „Revival“. Im Oscar’s steht Old School mit Sre auf dem Programm.

Wer lieber zu Reggaeton und Hiphop abgeht, wird bei Cezo im Halo fündig. Auch im Sensi gibt es Hiphop, mit Akz, und im Garden’s Club tritt der DJ Jeyzin auf. Das Ozon verwandelt sich mit Message in ein Hiphop-Studio.

Funky Disco ist der Stil von Burak & Firat. Was das genau heißt, kann das Partyvolk in der „Eisdiele“ erfahren. Im Schlosskeller gibt es Melodic Techno von Monkev & Schmep. Auch im Eden Café werden Techno-Fans fündig: Es gibt Electro und Tech House auf die Ohren mit Kerozin.

Das Enchilada lädt zu Mixed Music mit Daniel Ventura ein und ein paar Meter weiter findet eine Hüttengaudi im Lehners’ Wirtshaus mit den Tonfreunden statt. Im En Prive steht Mixed Music auf dem Programm, präsentiert von Boudi. Die Eden Bar setzt auf Afro Beats mit Rabba und das Sägewerk bringt den Sägemix von Vinül Junkie.