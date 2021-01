Die Pforzheimer Admedes gehört zu den wenigen Unternehmen in Deutschland, die CE-zertifizierte FFP2-Masken herstellen. Wöchentlich werden davon mehr als zwei Millionen Stück produziert.

FFP2-Masken sind momentan nicht nur in aller, sondern auch vor manchem Munde zu finden. Nicht viele wissen allerdings, dass diese Masken auch in Pforzheim produziert werden. Admedes ist nämlich eines der ersten Unternehmen, das in Kooperation mit seinem Kunden IMSTec aus Rheinland-Pfalz Masken aus Deutschland für den deutschen Markt herstellt.

Dafür wurden letztes Jahr 300 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und zehn Anlagen in Betrieb genommen, die pro Woche über zwei Millionen FFP2-Masken produzieren – in hoher Qualität und in Deutschland zertifiziert.

Eigentlich liegt der Schwerpunkt von Admedes in der Herstellung von kleineren medizinischen Komponenten, die in der Regel als Metall-Implantate wie zum Beispiel Stents oder künstliche Herzklappenrahmen minimalinvasiv in den menschlichen Körper eingesetzt werden.