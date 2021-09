So viel Briefwahl gab’s noch nie in Pforzheim und im Enzkreis

Schon um 8 Uhr am Sonntag treffen sich die Wahlhelfer in Remchingen zum Öffnen der Briefe. Die Flut der Briefe ist diesmal enorm. Doch die Wahlleitung zeigt sich gut vorbereitet.

Konzentriert und zuverlässig gehen Robin Leonhardt, Michaela Ungerer und Linda Wöhlke zu Werke. Im Akkord schlitzen sie rosa Briefumschläge auf, entfalten Zettel, haken ab, legen blaue Briefumschläge zur Seite.

Gut gelaunt sind sie dennoch, weil die Arbeit leicht von der Hand geht und sie genügen Zeit mitgebracht haben. Zehn Stunden lang haben sie in der Remchinger Kulturhalle Zeit für diesen Teil der Arbeit, bis es dann wirklich ernst wird.

Bis dann auch die blauen Umschläge geöffnet werden. Dann beginnt die eigentliche Auszählung der Briefwahlzettel, um 18 Uhr.

Die Zahl der Briefwähler schlägt bei dieser Bundestagswahl alle Rekorde. Nicht nur in Remchingen, selbst im Vergleich zur Landtagswahl vor einem halben Jahr, die ebenfalls unter Corona-Bedingungen durchgeführt wurde. 3.738 Unterlagen-Pakete hatte Remchingens stellvertretender Hauptamtsleiter Udo Stöckle bis Freitag ausgegeben – von insgesamt 8.890 Wahlberechtigten. Normalerweise gibt es in der Gemeinde einen Briefwahlbezirk, diesmal sind es drei. Jeder davon ist in drei Dreier-Teams unterteilt, die ab 18 Uhr noch einmal um zwei Helfer verstärkt werden. Eines dieser Teams bilden Leonhardt, Ungerer und Wöhlke.

„Ich arbeite in einer Metzgerei. Ich bin es gewohnt, mit meinem Messer in etwas Fleischfarbenes zu schneiden“, scherzt Leonhardt. Bei ihm kommen die Stapel der ungeöffneten Briefe an. Ihm obliegt das Öffnen und eine erste Kontrolle. Schnell ist ein ungültiger Brief dabei. „Hier wurde vergessen, die Wahlbescheinigung dazuzulegen“, sagt Leonhardt. Ein Klassiker. Diese Bescheinigung, die auch eine eidesstattliche Versicherung enthält, muss zusammen mit dem blauen Umschlag in den roten gelegt werden. Im blauen wiederum befindet sich der eigentliche Wahlzettel. Was Leonhardt nicht auffällt, erkennt Ungerer, die unter anderem die Unterschriften überprüft. Ehe Wöhlke dann die Statistik bedient und den blauen Umschlag schon einmal vorbereitet. Dieser darf erst um 18 Uhr geöffnet werden, zusammen mit den Wahlzetteln aus den konventionellen Urnen. Es ist bereits Leonhardts achte Wahl als Helfer, die sechste Briefwahl. Ungerer und Wöhlke haben das Zählen bereits aufgegeben. Daher wird auch nicht über das „Warum“ gesprochen. Niemand nennt sich hier einen Helden der Demokratie oder dergleichen.

Auch nicht Maral Saraie, die Leiterin der Kommunalaufsicht im Enzkreis und rechte Hand des offiziellen Wahlleiters für den Kreis Pforzheim/Enz, Landrat Bastian Rosenau. Sie selbst sei früher auch als Wahlhelferin aktiv gewesen. Als Mitarbeiterin der Verwaltung sei das selbstverständlich. Andere Helfer werden etwa von den Gemeinderatsfraktionen vorgeschlagen. „Wir haben dann immer um 14 Uhr angefangen“, erinnert sich Saraie. In Remchingen allerdings sind sie Frühaufsteher, hier geht’s um 8 Uhr los. „Das war schon immer so“, erklärt Remchingens Wahlorganisator Udo Stöckle. „Je früher wir fertig sind, desto länger ist die Pause.“ Erst nach 17 Uhr geht es weiter, um 18 Uhr wird der Briefkasten des Rathauses letztmals geleert.

Umso wichtiger, dass die großen Stapel bis dahin weg sind. „Wir haben jetzt in einer Stunde 200 Briefe abgearbeitet“, sagt Wöhlke. Etwa 400 wird allein ihre Gruppe letztendlich abarbeiten. An die Grenze komme man also nicht, selbst wenn der Briefwahlanteil noch weiter steigen sollte. Wohl aber an juristische. „Irgendwann müsste man vielleicht das Gesetz ändern“, sagt Saraie im Landratsamt. „Es wird noch immer grundsätzlich von einer Urnenwahl ausgegangen.“ Irgendwann müsse man auch über digitales Wählen nachdenken.

Schon jetzt gibt es kleinere Probleme, die durch die geringe Zahl von Vor-Ort-Wählern auftreten. „Wenn in einer Urne weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden, dann müssen diese Stimmen mit einer anderen Urne vermischt werden“, sagt Saraie. Das Problem: Gerade auf dem Land gibt es teilweise nur eine Urne im ganzen Ort. Von Heimsheim berichtet sie, dass dort drei Briefwahlbezirke und nur ein klassischer Wahlbezirk eingerichtet wurden. Die meisten Briefwahlbezirke gibt es in Pforzheim mit 35. Das sind fünf weniger als bei der Landtagswahl, aber 16 mehr als bei der Bundestagswahl 2017.

Im Vorfeld kam es zu kleineren Pannen. In Pforzheim erhielten 201 Wähler fälschlicherweise die Wahlzettel des Wahlkreises Böblingen durch einen externen Dienstleister. In Neulingen bekamen 18 Wähler sogar doppelte Bögen. Das sei aber alles nachvollzogen und korrigiert worden, sagt Saraie. Aus anderen Kreisen wurde deutlich größere Pannen berichtet.

Fürs Auszählen ab 18 Uhr gibt es dann an der Front in Remchingen noch einmal personelle Verstärkung. Wie bei den normalen Urnen wird hier dann ausgezählt und auch die blauen Umschläge werden geöffnet. „Alleine das Aufreißen kostet ja auch nochmal Zeit“, sagt Stöckle. Auch wenn Saraie glaubt, dass sich das nicht auf die Geschwindigkeit des Ergebnisses auswirkt, ist Stöckle anderer Meinung. „Das sind 20 Minuten Differenz“, sagt er. In Remchingen nimmt man es da genau. Amerikanische Verhältnisse aber, wo der Sieger nach Tagen noch nicht feststeht, die schließt Stöckle aus.