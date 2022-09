Soziales Wohnen im Holzhaus: Innovatives Projekt in Pforzheim spart CO2

In Pforzheim werden geförderte Mietwohnungen in reiner Holzbauweise eingeweiht. Die Stadtbau will mit diesem Projekt zeigen, dass Klimaschutz und Wohnraumversorgung Hand in Hand gehen können.

Eigentlich liegt es auf der Hand, dass in Pforzheim mit Holz gebaut wird. In der alten Flößerstadt und mit dem Nordschwarzwald vor der Haustüre. Doch erst mit dem Klimawandel und entsprechenden Förderprogrammen werden verstärkt Holzhäuser gebaut.

Wie jetzt am Krummen Weg auf der Wilferdinger Höhe. Die Stadtbau Pforzheim hat dort in der Rekordzeit von 14 Monaten drei Häuser in reiner Holzbauweise hochgezogen. Am Donnerstag wurden die drei Gebäude mit vier und fünf Geschossen und 49 Wohnungen eröffnet.

Drittel weniger als der Preis im Mietspiegel

Das Projekt gilt als innovativ und vorbildlich konzipiert: Das verwendete Holz kommt komplett aus dem Nordschwarzwald und verspricht damit neben der CO 2 -neutralen Eigenschaft durch die kurzen Transportwege nur einen kleinen ökologischen Fußabdruck.

1.200 Kubikmeter Konstruktionsholz wurden verbaut, was einer Einsparung von jährlich 47 Tonnen CO 2 entspricht. Einmalig aber in Deutschland dürfte laut Stadtbau-Geschäftsführer Oliver Lamprecht sein, dass hier Holzbau mit gefördertem Wohnungsbau verknüpft wurde. Heraus kommt für die Bewohner, die bis zum 1. Oktober einziehen können, eine Miete zwischen 6,60 und 7,30 Euro pro Quadratmeter – je nach Wohnungsgröße.

Das ist rund ein Drittel weniger als der Preis im Mietspiegel. „Bezahlbarer, sozial ausgewogener Wohnraum und Klimaschutz gehen hier Hand in Hand“, so Lamprecht.

Bäume auf dem Areal wurden erhalten und verbinden die Anlage

Die drei neuen Baukörper mit gegliederter Holzfassade und großen Fensterflächen nebst Loggien schließen sich an bestehende Mehrfamilienhäuser der Stadtbau am Tannhofer Weg aus den 70er Jahren an.

Riesige alte Bäume auf dem Areal wurden erhalten und verbinden die Anlage. Laut Lamprecht ist auf dem Gelände noch Platz für ein weiteres Gebäude mit 20 Wohnungen. Das hochwertig wirkende Äußere verliert im Inneren kaum: „Bei dem angepeilten Mietpreis können wir natürlich keinen Luxus bieten“, sagte Lamprecht bei der Besichtigung.

Pforzheim hat sich hier mit Holz in Szene gesetzt und kann mit dem Holzbau zum Trendsetter in Baden-Württemberg werden. Iris Beuerle, Verband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen

Dennoch atmen die Wohnungen mit sichtbaren Holzdecken und Fußbodenheizung unter Laminatböden spürbare Wärme. „Das ist üblich bei Holz“, so Lamprecht.

Projekt bei niedrigen Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche

Die Stadtbau hat in die Holzhäuser 13 Millionen Euro investiert. In Stuttgart galt es, eine Förderung des Landes für Holzbau abzuholen. Dazu stellte sich Architekt Stephan Jung in Stuttgart einer Kommission, die dann 300.000 Euro spendierte.

Weitere Fördermittel stammen aus dem EU-Programm „Efre“. Unter dem Strich landete das Projekt bei erstaunlich niedrigen Baukosten von 2.800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Wegen der herausragenden Bedeutung der geförderten Holzhäuser reiste Iris Beuerle vom Verband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen des Landes (vbw) an.

Sie lobte ausdrücklich den niedrigen Mietpreis und nannte den Holzbau in Pforzheim, zu dem sich auch bald das Holzhochhaus „Carl“ im Arlinger gesellt, geradezu vorbildlich. „Pforzheim hat sich hier mit Holz in Szene gesetzt und kann mit dem Holzbau zum Trendsetter in Baden-Württemberg werden.“