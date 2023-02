Der Pforzheimer Rat der Religionen setzt sich für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ein. Am Wochenende finden dazu mehrere Aktionen statt.

Zu Geldspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien rufen die Mitglieder des Pforzheimer Rats der Religionen auf. Diese könnten vor Ort schneller für Nahrung und wärmende Kleidung sorgen als Sachspenden. Das wurde bei einem Treffen des Rats der Religionen im Haus der Evangelischen Kirche Pforzheim ausdrücklich betont.

Es sind bereits viele Lastwagen aus Pforzheim unterwegs in die betroffene Region. Doch erste Erfahrungen hätten gezeigt, dass sie oft schwer über die Grenzen und in das Katastrophengebiet vordringen können.

Wie die evangelische Dekanin Christiane Quincke sagte, werden die bereits gesammelten Spendengüter in Pforzheim aufbewahrt, bis in ein paar Wochen sichere und sinnvolle Transporte möglich seien.

Die Hilfsbereitschaft in Pforzheim ist groß, darin waren sich alle Teilnehmer des Pressgesprächs einig. Für Spenden gibt es spezielle Konten der im Rat der Religionen vertretenen Gruppen, die dafür sorgen wollen, dass die Mittel gerecht vor Ort eingesetzt werden.

Pforzheimer Angehörige von Erdbeben-Betroffenen in der Türkei leiden mit

In Pforzheim leben viele Menschen, deren Angehörige und Freunde direkt vom Erdbeben betroffen sind, darunter auch Mitglieder des Rats der Religionen. Es ist spürbar, wie sehr sie unter dem Schicksal ihrer Verwandten und Freunden leiden. „Wir stehen zusammen“, versicherte Quincke ihnen, „in Leid und Trauer, aber auch in der Entschlossenheit zu helfen“.

Einige Mitglieder der alevitischen Gemeinde Pforzheim sind laut Süleymann Davulcu an Ort und Stelle, um bei der Bergung zu helfen.

Mihail Kocamahhul von der Antiochenisch-orthodoxen Gemeinde an St. Petrus und Paulus ist erschüttert über das zu 80 Prozent zerstörte alte Antiochia mit der ältesten christlichen Gemeinde. Über eine baden-württembergische Kontaktgruppe in der Türkei können Geldspenden zielgerichtet helfen, wie Kocamahhul sagte. Er will, das helfende Hände auch nach Syrien ausgestreckt werden.

Unter Tränen berichtete die syrische Ärztin Sandra Hamoud von der Lage in ihrem Heimatland. Medizinische Nothilfe für geborgene Menschen sei dringend nötig, doch es fehle an medizinischen Hilfsgütern und Medikamenten. Ihr Volk habe schon viel Leid erlebt, „aber so viel wie jetzt noch nicht“.

Rat der Religionen Kontakte zu den Mitgliedern des Rats der Religionen in Pforzheim und deren Spendenkonten für die Erdbebenopfer auf der Internetseite www.rdr-pf.de.

Eindringlich schilderten auch Samed Tatar und Bilal Daye von der Gemeinde der Fatih Moschee, dass mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder vom Erdbeben betroffen seien. „Wir beten täglich für unsere Verwandten und Freunde“.

Hilfsaktionen in Pforzheim am Wochenende

Am Donnerstag sei ein Lastwagen von Ditib aus Pforzheim mit Hilfsgütern losgefahren. Jetzt sammeln sie in der Moschee Geld für schnelle Hilfe. Etwa an diesem Samstag ab 13 Uhr mit den Einnahmen bei einem Essensfest.

Auch in St. Petrus und Paulus in der Eutinger Georg-Feuerstein-Straße 2 werden am Samstag- und Sonntagnachmittag Hilfsgelder für die Erdbebenopfer über einen Kuchenverkauf gesammelt.

Die Aleviten bieten an den gleichen Tagen von 10 bis 12 Uhr ein Frühstück in der Sägewerkstraße 1 in Pforzheim an. Dekan Georg Lichtenberger will in den nächsten Wochen die Kollekten in den katholischen Kirchengemeinden Pforzheims für die Erdbebenhilfe einsetzen.