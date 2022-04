Kampf gegen Sturm und Schnee

Vollsperrung der A8 führt zu Staus in der Pforzheimer Innenstadt

Bauarbeiter hatten in der ersten Nacht mit Schnee und Sturm zu kämpfen, hielten den Zeitplan aber ein. Am Sonntagmittag begannen bereits die Aufräum- und Reinigungsarbeiten, um die Autobahn rechtzeitig am Montagmorgen wieder für den Verkehr freigeben zu können.