Ab Mittwoch will sich die Bewegung „40 Days For Life“ wieder vor Pro Familia versammeln. Die Stadt Pforzheim will das nicht hinnehmen.

Inoffiziell hat Edith Münch, Geschäftsführerin von Pro Familia, schon läuten hören, worüber die Pressestelle am Montagnachmittag informiert: Die Stadt Pforzheim legt Beschwerde ein „gegen die Nichtzulassung der Revision im Verwaltungsgerichtshofurteil zu den Demonstrationen vor dem Eingangsbereich von ,Pro Familia’“, heißt es da.

Versammlung stets in Sichtweite zur Beratungsstelle

„Wir freuen uns ausgesprochen darüber, dass die Stadt sich dafür einsetzt, dass die Rechte der Frauen und Familien in Schwangerschaftssituation gewahrt werden“, sagt Münch.

Hintergrund ist die Versammlung von Abtreibungsgegnern vor der Beratungsstelle. 2019 hatte sich die Bewegung „40 Days For Life“ (40 Tage für das Leben) vor dem Eingang von Pro Familia aufgebaut und war bei späteren Kundgebungen auf den Gehweg gegenüber ausgewichen – stets in Blickkontakt zu Pro Familia und den Menschen, die die Beratungsstelle aufsuchten.

Verwaltungsgerichtshof ließ Auflage der Stadt Pforzheim nicht gelten

Um diese vor derartigem „Spießrutenlaufen“ zu bewahren, hatte die Stadt die Auflage erteilt, dass sich die Abtreibungsgegner während der Beratungszeiten nicht in direkter Sicht zum Eingang von Pro Familia aufstellen dürften. Doch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg urteilte Ende August: Die Auflage sei rechtswidrig gewesen. Eine Revision gegen das Urteil ließ das Gericht nicht zu.

Zusammen mit der Beschwerde stellt die Stadt nun bei Gericht den Antrag auf Zulassung der Revision.

Kundgebung ab Mittwoch geplant

Der Schritt dürfte zwar keine Auswirkungen auf den neuerlichen, bereits genehmigten 40-tägigen Protest der Abtreibungsgegner haben, der am Mittwoch, 28. September, beginnt. Aber vielleicht für künftige Auftritte. Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) appelliert an den Bundesgesetzgeber, derartige Versammlungen vor Beratungsstellen zu verhindern und eine klarere Regelung herbeizuführen. Es sei dringend erforderlich, die Privatsphäre der hilfebedürftigen Frauen zur respektieren und ihnen die Gelegenheit zu geben, ungestört ohne emotionalen Druck von Protestierenden und ihren Plakaten Hilfe in Anspruch nehmen zu können, so Büscher weiter.

Abgeordnete beziehen Position

Klar positioniert haben sich auch hiesige Bundes- und Landesabgeordnete. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephanie Aeffner verweist auf den politischen Auftrag: Beratungsstellen müssten zugänglich sein. Im Gespräch mit dieser Redaktion verwahrte sie sich gegen „Gehwegbelästigungen“. Es könne nicht sein, dass Menschen sich dort nicht hintrauten.

SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast versprach, ihre Partei werde gesetzlich dafür sorgen, dass der Weg zur Schwangerschaftsberatung nicht zum Spießrutenlauf werde. Ratsuchende müssten vor Fundamentalisten geschützt werde, forderte FDP-Landtagsabgeordneter Hans-Ulrich Rülke nach dem Gerichtsurteil.