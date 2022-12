Stadt Pforzheim will Blitzer Micha erneut am Waisenhausplatz einsetzen

Die Stadt Pforzheim will den Blitzer Micha erneut am Waisenhausplatz einsetzen. Bei einer Sitzung wurde auch über den Umgang mit Demos nach der Reichsbürger-Razzia gesprochen.

„Wann kommt endlich Micha zurück“, fragte Grünen-Stadträtin Stefanie Barmeyer und drückte damit im gemeinderätlichen Hauptausschuss die Hoffnung auf Besserung der Sicherheit der Fußgänger am Pforzheimer Waisenhausplatz aus.

„Micha“ wird der stationäre Blitzer genannt, den die Stadt unlängst angeschafft hat. Auf der belebten Straße ist wegen des Weihnachtsmarkts das Tempolimit auf 20 Kilometer pro Stunde gesenkt. Was aber viele Autofahrer nicht davon abhält, auf dem Gaspedal zu bleiben.

„Brenzlige Situationen mehren sich dort“, sagte Barmeyer und forderte die einseitige Sperrung der Straße als Bremse, also eine künstliche Baustelle. Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) kündigte generelle Abhilfe bei Querungshilfen an und will bald Vorschläge unterbreiten. „Wir wollen eine Besserung herbeiführen“, so Boch.

Und Micha? Der kann nicht überall sein, weil er laut Erstem Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) an wechselnden Standorten der Stadt im Einsatz ist. „Wir werden ihn aber auch am Waisenhausplatz wieder einsetzen“, versprach Büscher.

Sperrung um unerwünschte Demos in Pforzheim zu verhindern?

Eine Sperrung könnte sich auch Stadträtin Jacqueline Roos (SPD) vorstellen beim Platz der Synagoge. Als Trick, um unerwünschte Demonstrationen an diesem denkwürdigen Ort zu verhindern.

„So viel Wunsch nach Baustellen“ ist Bürgermeister Büscher ganz fremd, wenngleich das Verlangen von Roos nicht ganz ernst gemeint war. Ernst war ihr und Stadtrat Christof Weisenbacher (WiP) allerdings das grundlegende Anliegen, nach den jüngsten Razzien bei sogenannten Reichsbürgern Demonstrationen dieser Klientel oder mit ihnen vernetzter Gruppen möglichst zu verhindern.

„Wie geht die Stadt künftig mit diesen Demos um“, fragte Weisenbacher, nachdem am vergangenen Samstag eine Demo unter Trommelwirbel den Platz der Synagoge tangierte. „Ich habe Verständnis für ihre politische Forderung“, räumte Büscher ein, doch die Rechtslage sei eindeutig und so gebe es keine Chance, diese Demos zu untersagen.

Das Amt für öffentliche Ordnung hat zudem Probleme, eine Zugstrecke zu verhindern, die an der Kreuzung Zerrennerstraße/Goethestraße vorbeiführt. Dort wollten alle Demonstrationen vorbeiziehen, um stark wahrgenommen zu werden, wie Ordnungsamtsleiter Jürgen Beck sagte. Trommeln zur Weihnachtzeit findet auch der OB „unsäglich“ und ist sich damit einig mit Marianne Engeser (CDU).

Bezuschussung von Kita-Trägern noch unklar

Noch uneins war der Ausschuss beim Beschluss über die Bezuschussung von Kita-Trägern, bei sieben Befürwortern gab es sechs Enthaltungen. Diese sind unter anderem auf eine kurzfristig eingegangene Stellungnahme der evangelischen Kirche zurückzuführen, die bei den Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen noch nicht beraten werden konnten.

Engeser hat „Verständnis für die Lage der Kirchen“, die ursprünglich eine geringere Förderung als andere Träger erhalten sollten. „Jetzt geht die Verwaltung einen Schritt auf die Kirchen zu“, stellte Engeser fest.

Beim neuen Technischen Rathaus innerhalb des Projekts „Schlossberghöfe“ stimmte der Hauptausschuss bei einer Enthaltung für eine Nachbestellung beim Projektleiter Ten Brinke: Zum Schutz der Mitarbeiter soll eine Brandmeldeanlage installiert werden. Die Feuerwehr hat das bereits für die geplante Kita empfohlen.