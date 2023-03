Strafgefangener flieht in Pforzheim vor der Polizei und stürzt fünf Meter in die Tiefe

Ein entwichener Strafgefangener ist bei seiner Flucht vor der Polizei fünf Meter in die Tiefe gestürzt und auf Bahngleise gefallen.

Der Mann wurde bei seiner Flucht vor der Polizei schwer verletzt, sagte ein Sprecher am Samstag. Die Beamten wurden demnach gerufen, weil der Mann jemanden mit einem Messer bedroht hatte.

Daraufhin flüchtete er und kletterte über eine Leitplanke eine Böschung herab. Über eine Mauer stürzte er fünf Meter in die Tiefe und landete im Gleisbett.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke in Pforzheim war für kurze Zeit gesperrt. Warum der Mann in Haft saß, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.