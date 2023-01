Streifenwagen vor dem Polizeirevier in Pforzheim demoliert

Ein Unbekannter hat in Pforzheim bei einem vor dem Polizeirevier geparkten Polizeiauto einen Spiegel abgetreten und ein Nummernschild gestohlen. Das Auto befindet sich jetzt in Reparatur.

Ein Unbekannter hat am späten Montagabend in Pforzheim einen Streifenwagen beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass der Täter im Zeitraum zwischen 21 und 22.30 Uhr einen Außenspiegel des auf den Einsatzparkplätzen vor dem Polizeirevier Pforzheim-Nord abgestellten Dienstfahrzeugs abschlug oder -trat. Außerdem stahl der Unbekannte das hintere Kennzeichen. Der Streifenwagen befindet sich wegen des Vorfalls nun in Reparatur und kann somit bis auf weiteres nicht eingesetzt werden.

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.