Student lässt AfD-Hochburg bröckeln: Felix Herkens ist kein unerfahrener Jungspund

Am Ende herrschen klare Verhältnisse. Die Grünen sind jetzt auch in Pforzheim die bestimmenden Kraft. Im Gegensatz zur Landtagswahl vor fünf Jahren war es diesmal keine Zitterpartie. Das 59-Stimmen-Trauma der Pforzheimer Grünen hat sich in einen deutlichen Vorsprung gewandelt, Grün glänzt nun auch in der Goldstadt.

Nach zehn Jahren an der Regierung verfügt nun nicht nur der Enzkreis mit Stefanie Seemann, sondern auch der Wahlkreis Pforzheim über einen grünen Landtagsabgeordneten. Felix Herkens sein Name, ist 25 Jahre jung und noch Student der Sozialwissenschaften.

Wer den jungen Mann schon im Pforzheimer Gemeinderat erlebt hat, weiß, dass es sich keineswegs um einen unerfahrenen Jungspund handelt. Als Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen hat Herkens bewiesen, dass er auch politischen Schwergewichten wie Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Bernd Grimmer (AfD) mit guten Argumenten Paroli bieten kann.