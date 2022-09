Täter schlagen in Pforzheim erneut über Messenger-Dienst zu

Einer der bekannten Betrugmaschen hat bei einer 73-Jährigen in Pforzheim erneut funktioniert. Die Betrüger erbeuteten 2.000 Euro.

Unbekannte Betrüger haben am Montagmorgen eine 73-Jährige über WhatsApp um 2.000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilte, legten die Täter die Frau auf übliche Vorgehensweise rein.

Die Unbekannten gaben sich gegen 9.50 Uhr ls Familienmitglied aus, welches eine neue Nummer aufgrund eines Missgeschickes habe. Leider könne besagtes Familienmitglied nun nicht mehr auf die gespeicherten Bankdaten zugreifen und müsse dringend eine Überweisung tätigen.

Die 73-Jährige überwies in der Folge knapp 2.000 Euro an die in der Nachricht angegebenen Bankdaten.

Polizei warnt!

Erneut möchte die Polizei darauf hinweisen und bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung. Warnen Sie Familie, Freunde und Bekannte. Laden Sie sich die Hinweisbilder auf der Webseite der Polizei Pforzheim runter: https://pppforzheim.polizei-bw.de/downloads/ und teilen Sie diese mit Ihren Liebsten.