Zweite Explosion in fünf Tagen

Wieder Geldautomat gesprengt: Pforzheimer Polizei prüft mögliche Zusammenhänge

Und wieder ist ein Geldautomat in Pforzheim explodiert. Unbekannte sprengten am Dienstagmorgen in der Volksbankfiliale in Eutingen einen Geldautomaten. Die Kriminalpolizei fahndet nach den Tätern.