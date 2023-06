Am Samstagabend ist in Pforzheim eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Am Samstagabend ist um kurz nach 18 Uhr in Pforzheim die bft-Tankstelle an der B10 überfallen worden. Der Täter erbeutetet bei dem Überfall Bargeld und befindet sich aktuell auf der Flucht.

Die Polizei hat die Fahndungsmaßnahmen vor Ort eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.