Tenet macht den Kinos in Pforzheim wieder Hoffnung

Ja, gleich am Donnerstag startet After Truth, die Fortsetzung von After Passion. Tenet ist eher für das reifere Kinopublikum, der erotisch angehauchte After Truth dürfte die jüngeren Besucher ansprechen. Die Vorverkaufszahlen für die Premiere an diesem Mittwoch sind gut. Zwei Säle sind ausverkauft, einen dritten haben wir schon geöffnet. Es sind ganz wichtige Signale: Wenn die Ware Film gut ist, funktioniert Kino wieder.