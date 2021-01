Wenn zu Hause und in der Firma die passenden Steckdosen fehlen, dann wird es nichts mit E-Mobilität. Die Projektmanager bei Thost in Pforzheim haben daraus Konsequenzen gezogen. Es gibt rund 25 Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge unter den 100 Wagen im Fuhrpark. Wahre Stecker-Paradiese in einem Teil der Firmengaragen zeigen überdies, wo die Reise hingehen soll. Und das ist mehr als eine Investition in die Attraktivität der Firma und eine gute Ökobilanz. Thost bietet jetzt ganz neu auch für Kunden „Vorfahrt für E-Mobilität“ an.

„Wir erwarten, dass die Kurve nach oben geht und da wollen wir dabei sein“, sagt Geschäftsleiter Johannes Herth zu dem neuen Angebot. Es basiere wesentlich auf den Einschätzungen, die sich aus dem Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung ergeben. Dieser sieht bis zu 85 Prozent der Stromversorgung für E-Mobilität im großen Stil in Privathäusern und bei Unternehmen aufgebaut. Das „macht Investitionen im mehrstelligen Milliardenbereich notwendig“, rechnen die Verkehrsplaner in Berlin vor. Außerdem gibt es nach deren Einschätzung bislang „nur wenige gewinnbringende Geschäftsmodelle für Aufbau und Betrieb“.

Offene Fragen zur Umsetzung und Bedeutung von E-Mobilität begleiten die Entscheidung hier in die Lücke zu springen und auf die Wirkung neuer Gesetze zum Beispiel für Mehrparteienhäuser zu setzen, ist den Worten von Herth zu entnehmen. Insofern lasse sich auch nicht abschätzen, wie sich das neue Projektmanagement für Ladeinfrastrukturen entwickeln wird. Auf der anderen Seite sehe man Trends und Megatrends, für die sich das Wagnis lohnt.

„Mobilität ist ein großes Thema“ bestätigt der fürs Kaufmännische zuständige Geschäftsführer Michael Müller sozusagen hausintern, dass es in diesem Bereich viel zu tun gibt. Wenn, wie bei Thost, E-Mobilität bis in die Chefetage vereinbart wird und dabei auch Firmen-E-Bikes eine Rolle spielen, muss die dazugehörige Stromversorgung aufgebaut sein. Allein in diesem Jahr gebe es einen Investitionsplan von rund 100.000 Euro, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Dazu gehören Ausgaben für ein ganzheitliches Angebot bis hin zu Bahncard 100 und Zuschüssen für den ÖPNV. Die Basis dafür erarbeitet eine Umwelt AG.

Dass Hybrid-Technik im Dienstwagen mittlerweile als „sehr attraktiv" gilt, sei ein Zeichen in die richtige Richtung. „Aber weiter gehen muss es mit reiner E-Mobilität", gibt der Geschäftsführer vor.

Die 60 bis 70 Dienstwagenfahrer unter den rund 500 Thost-Mitarbeitern an 21 Standorten „sind hier noch etwas zögerlich“, räumt Müller ein. Sie scheuten die Abhängigkeit von der Infrastruktur. Das könnte sich ändern, wenn die Investition in Bestandsgebäude vom Mehrfamilienhaus bis zur Firmentiefgarage so in Fahrt kommt, wie es sich die Bundesregierung vorstellt. Dass die Stromkapazität dafür nicht reichen könnte in eng bebauten Innenstädten wie Pforzheim, scheint aus Sicht Johannes Herdt eher keine große Gefahr: „Notfalls muss man einen neuen Trafo bauen.“

Als selbstverständlich stufen die Thost-Leute die Zapfsäule im Neubau ein. Auch ein Start mit nur zehn Ladestationen bei 268 Stellplätzen wie beim im Zentrum von Karlsruhe angedachten Neubau des Landratsamts löst bei ihnen keine Kritik aus. Es brauche nicht sofort eine Garage voller Zapfsäulen, erläutert Projektmanagerin Bianca Treibel. Wesentlich sei, dass die dahinterliegende Technik sowie die Stromversorgung passen. Das Angebot für Stromzapfer lasse sich dann bei Bedarf leicht erweitern.