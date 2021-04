Tierheim Pforzheim: Quarantänestation soll bis Juni eingeweiht werden

Die Quarantänestation auf dem Pforzheimer Tierheimgelände wächst und gedeiht. Ein Jahr nach Baubeginn wird derzeit an der Fassade des Gebäudes gearbeitet. Die Fertigstellung verzögert sich, aber spätestens im Juni soll alles fertig sein.

„Es wird fleißig gearbeitet“, sagt René C. Maier-Stadtaus. Estrich und Fenster seien abgehakt und auch die Elektro-, Gas- und Heizungsarbeiten fast erledigt.

Außerdem werde derzeit die Fassade in Lärchenholz angebracht. Das Holz verändere im Laufe der nächsten beiden Jahre sein Aussehen und werde weiß-grau, was dem neuen Farbschema des Tierheims entspreche, so der Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Insgesamt habe das Tierheim etwas Fahrt aus dem Bauprojekt genommen, weil klar war, dass die Quarantänestation nicht im April beim Frühlingsfest des Tierheims eingeweiht werde. Das Fest wird – wieder mal wegen Corona – nicht stattfinden. Daher sei geplant, dass es in einem Jahr ein „Geburtstagsfest“ geben soll.