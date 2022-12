Am Karlsruher Landgericht wird im September das Urteil zur Messerattacke am Waisenhausplatz in Pforzheim verkündet. Schließlich verlässt der 28-jährige Angeklagte den Saal als freier Mann – vorerst.

Es ist ein äußerst emotionaler Prozess, der Ende September mit Tumulten im Schwurgerichtssaal des Karlsruher Landgerichts endet. Schließlich verlässt ein 28-jähriger Angeklagter aus Pforzheim den Saal als freier Mann.

Der Vorsitzende Richter Fernando Sanchez-Hermosilla moniert, dass der Maßstab im Zweifel für den Angeklagten in allen belastenden Umständen zu wenig Beachtung fand. Nach vier Verhandlungstagen kam die Kammer zum Ergebnis, dass der 28-Jährige aus Notwehr handelte.

Angeklagter untermauert mehrfach, unter Todesangst gelitten zu haben

In der Nacht zum 22. März war es am Waisenhausplatz zum verhängnisvollen Treffen zwischen dem Beschuldigten und einem 19-Jährigen sowie dessen 20 Jahre alte Begleiter gekommen. Dabei kam es zum Streit. Am Ende stirbt der 19-Jährige durch mindestens einen Messerstich kurze Zeit nach der Tat in einem Pforzheimer Krankenhaus.

Anders als Oberstaatsanwalt Mirko Heim und Nebenklagevertreter Oliver Guski sieht die Kammer das aggressive Verhalten nicht beim Angeklagten, sondern dem Getöteten und seinem Begleiter.

Der 28-Jährige untermauert während der Verhandlung mehrfach, dass er das Opfer sei und in diesem Moment Todesangst hatte. Das Messer habe er nur als Mittel der Abschreckung gezogen, aber nicht aktiv zugestochen.

Zuschauer beschimpfen Angeklagten bei Prozess immer wieder

Bereits während der Verhandlung kommt es von Seiten der Zuschauer immer wieder zu Beschimpfungen gegen den Angeklagten und dessen Verteidiger Christoph Bühler.

Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht, da Heim und Guski Revision einlegen und der Bundesgerichtshof nun untersuchen muss, ob das Urteil rechtlich untermauert wurde.