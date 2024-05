Torhunger im Fußballkreis Pforzheim: Fünf Spieler treffen dreimal

Im Fußballkreis Pforzheim haben die Spieler am vergangenen Wochenende ihre Abschlussqualitäten gezeigt. Gleich fünf Akteure trafen dreifach ins Netz.

Der einzige Spieler, der alle drei Tore in einer Halbzeit erzielte, war Tim Eier vom SV Kickers Pforzheim II in der Kreisklasse A1. Eier gelang der lupenreine Hattrick in der zweiten Hälfte im Spiel gegen den FC Ersingen II (Endstand 4:0). Die Treffer hatten für die Kickers eine wichtige Bedeutung, denn sie befinden sich in akuter Abstiegsnot.

Durch den Erfolg sind sie auf den Relegationsrang gerutscht. Der 20-Jährige hat auch in der Landesliga schon seinen Torriecher untermauert. Drei Treffer erzielte er in dieser Saison bereits bei der ersten Mannschaft der Kickers.

Wichtige Treffer von Nemanja Milicevic im Abstiegskampf für TuS Bilfingen

In Abstiegsgefahr befindet sich in der Fußball-Landesliga auch der TuS Bilfingen. Deshalb war die Erleichterung über den 5:2-Sieg über den VfB Knielingen groß. Nemanja Milicevic steuerte drei Treffer bei. Mit 14 Toren ist er in dieser Spielzeit maßgeblich für die Offensivqualität in Bilfingen zuständig.

Der 28-Jährige kehrte vor der Saison zum zweiten Mal nach Bilfingen zurück. In der Vergangenheit hatte er auch Erfahrung in der Oberliga beim SV Kickers Pforzheim gesammelt. Ebenso stand der Offensivakteur beim SSV Jahn Regensburg II unter Vertrag.

Als wichtiger Pfeiler hat sich auch Nico Stumpp vom FC Kieselbronn erwiesen. Er kam vor der Saison aus Württemberg vom TSV Deizisau. Beim 8:0 gegen FSV Eisingen traf er nun dreifach. Somit erhöhte er sein Konto auf 13 Treffer.

Kilian Baur ist Torgarant beim SV Huchenfeld II

Auch für Kilian Baur vom B-Ligisten SV Huchenfeld II ist der Torjubel kein neues Phänomen. Seine drei Buden gegen den VfB Pfinzweiler bedeuteten bereits seinen vierten Hattrick in dieser Spielzeit. In nur acht Spielen kommt der 27-Jährige auf 17 Tore. Bald dürfte Baur erneut Grund zur Freude haben. Huchenfeld II ist noch ohne Niederlage und steht kurz vor dem Aufstieg in die A-Klasse.

Aufstiegseuphorie herrscht auch bei der SpG Feldrennach/Langenalb in der Kreisklasse A2. Zuletzt hieß es 4:2 beim FC Calmbach. Hierbei war Philipp Eisele dreimal für den Spitzenreiter erfolgreich.

Konstantinos Markopoulos vom 1. CfR Pforzheim eine Klasse für sich

Unangefochten an der Spitze im BNN-Torjägercup steht Konstantinos Markopoulos vom Fußball-Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Markopoulos traf erneut und hat sein Konto nunmehr auf 24 Treffer ausgebaut. Der Stürmer hat großen Anteil daran, dass die Goldstädter im Rennen um den Aufstieg weiterhin gute Aussichten besitzen.