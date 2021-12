Schon wieder Stau auf der A8: In Fahrtrichtung Stuttgart hat es am Donnerstagmorgen in Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Nord gekracht. Dort war kurz nach 6 Uhr ein Transporter am Stauende auf einen Lkw aufgefahren. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei spricht von einem „großen Trümmerfeld“, weshalb die Autobahn kurzzeitig für die Reinigungsarbeiten gesperrt werden musste. Ein Abschleppdienst kam nur schwer durch den Stau zum Unfallort.

Kurz vor 8 Uhr waren der linke und der mittlere Fahrstreifen wieder frei, gegen 8.20 Uhr dann die komplette Autobahn. Es bildete sich ein 14 Kilometer langer Stau.

Erst am Mittwoch hatten Pendler auf der A8 bei Pforzheim viel Geduld gebraucht, dort staute sich der Verkehr am Morgen auf bis zu 16 Kilometern Länge. Hintergrund war hier kein Unfall, sondern ungewöhnlich viele Verkehrsteilnehmer und Lkw-Fahrer auf allen drei Fahrspuren, die bei Pforzheim auf die Fahrbahnverengung trafen.

Am Dienstag hatte der Verkehrsdatenanbieter INRIX seine Staustudie veröffentlicht. Knapp 44 Stunden verloren Auto-Pendler laut der Studie im laufenden Jahr auf Pforzheims Straßen. Damit landete die Goldstadt auf Platz fünf der staureichsten Städte Deutschlands.