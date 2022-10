Mehrere Tausend Euro

Trickbetrug „Einkaufstasche tragen“: Zwei Frauen rauben Seniorin in Pforzheim aus

Eine ältere Frau ist am Freitag in Pforzheim um mehrere Tausend Euro bestohlen worden. Eine Unbekannte half der Seniorin beim Tragen ihrer Einkäufe. Eine weitere Frau stieß vor ihrer Wohnung hinzu. Unter dem Vorwand, Kochrezepte zu benötigen, lenkten sie das Opfer in der Wohnung ab und stahlen Bargeld und Schmuck.