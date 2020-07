Friesisch-Badische Bande

Tritt Otto Waalkes 2021 in Pforzheim auf?

Otto Walkes schaut sich in Deutschland mögliche Auftrittsorte für eine Tour 2021 an. Pforzheim könnte auch dabei sein, zumindest konnte man ihn dort am Mittwoch im „Café D´Anvers“ in der Dillsteiner Straße in Pforzheim treffen.